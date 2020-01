Enquête auprès des gros consommateurs de cannabis

Les Français sont les premiers consommateurs de cannabis en Europe. L'addiction commence très jeune chez certains, dès l'âge de treize ans. Dans notre pays, près d'un adolescent sur deux a déjà consommé cette drogue dite douce. Alors, comment s'organisent le trafic et la consommation de cannabis dans une grande ville ? Nos journalistes ont enquêté à Nantes pour le savoir. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 20/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 20 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.