ENQUÊTE - Avec les Sherlock Holmes du net

Ça vous est sans doute déjà arrivé. Une ancienne photo de classe, des visages, des prénoms et une question : je me demande ce qu'elle devient ? C'est parti pour une petite enquête sur les sites spécialisés, sur les réseaux sociaux. Quelques messages plus tard, les retrouvailles. Ce qui vient d'être fait porte un nom : l'OSINT, en anglais, Open Source INTelligence, signifie savoir bien chercher sur Internet sans rien faire d'illégal. Si le terme ne vous dit rien, vous êtes pourtant nombreux à enquêter en ligne sur vos futurs employeurs, vos artisans avant de les embaucher ou sur d'anciennes connaissances. Il y a les pratiquants amateurs d'un côté, et les professionnels de l'autre. L'un d'eux, Julien dit "Kermit" Metayer, hacker éthique et fondateur d'Ozint.eu, a accepté notre défi. Avec une simple photo, peut-il nous retrouver ? Oui, en seulement en quelques minutes. Géolocaliser une image publiée sur Internet est presque un jeu d'enfant. Pour traquer une personne, rien ne vaut Pim Eye, un site gratuit et bluffant. Vous donnez à cette intelligence artificielle une photo de vous, et en quelques secondes, elle affiche des dizaines de résultats. Dans une foule ou masqué, le site vous reconnaît. Même quand le visage est flou, ça fonctionne. Faire de l'Osint, c'est connaître et maîtriser ces outils. À quoi et à qui concrètement servent ces outils ? Aujourd'hui, le fisc français, par exemple, scanne les cartes satellites pour traquer les piscines non déclarées. Les assurances et les banques n'hésitent plus à parcourir vos réseaux sociaux avant de vous faire confiance. En cas de divorce, votre vie digitale peut cette fois être décortiquée pour prouver une infidélité. Ces techniques bouleversent des centaines de métiers. TF1 | Reportage T. Jarrion, L. Gorgibus, A. Silberman