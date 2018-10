Enquête : le blanchiment de l'argent de la drogue

Le procès de l'affaire Virus s’est ouvert ce lundi 8 octobre 2018. Il s'agit d'une quarantaine de prévenus poursuivis pour avoir blanchi des centaines de millions d'euros provenant du trafic de drogue. Alors, comment ont-ils fait pour écouler leur montagne d'argent en liquide ? Ils ont caché des dizaines de millions d'euros en petites coupures, dans des sacs en plastique, des cartons ou des chariots de course. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.