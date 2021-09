Enquête : ces professionnels de santé menacés de mort

Sophie, infirmière urgentiste à Paris, compte parmi ces professionnels de santé pris à partie. Elle est encore sous le choc après s'être fait agresser par un de ses patients au service des urgences. Elle lui avait demandé de porter un masque et l'homme l'a menacé de représailles. En douze ans à l'hôpital, elle ne s'est jamais sentie aussi désarmée. Les pharmaciens sont aussi en première ligne, derrière leur comptoir, comme Alexandre Bonnuit, de la pharmacie de la Gare à Rambouillet (Yvelines). Il nous a relaté une rencontre dont il se serait bien passé. Elle concerne un individu sans rendez-vous qui a exigé de se faire vacciner dans la seconde. Très menaçant, ce dernier s'en est pris à l'une des préparatrices de l'établissement et a commencé à taper sur un comptoir. Suite à cet incident, le pharmacien a décidé de stopper la vaccination. Jérôme Marty, président d'un syndicat de médecins généralistes et habitué des plateaux de télévision, reçoit lui aussi quotidiennement des menaces de mort par SMS. Avec une dizaine de spécialistes, ils se sont constitués en collectif pour alerter. Ils rappellent qu'agresser un professionnel de santé est passible de trois ans de prison 45 000 euros d'amende.