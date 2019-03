Enquête : les citoyens sauveteurs

Dans notre pays, près de 50 000 personnes meurent chaque année d'un infarctus. Pourtant, les chances de survie atteignent 90% lorsque la victime est immédiatement prise en charge avec du matériel performant. En un an, 120 000 personnes sont devenues citoyens sauveteurs et vingt victimes ont pu être réanimées. L'application devrait être mise en place dans une cinquantaine de départements supplémentaires. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 19/03/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 19 mars 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.