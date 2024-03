Enquête : comment Barcelone a rendu la nuit plus sûre pour les femmes

Le quartier Gothique est le temple de la fête barcelonaise. Dans ce théâtre des nuits endiablées, le décor a quelque peu changé ces dernières années. Il est impossible de rater les voitures de La Guardia, la police espagnole. Ces agents ne sont pas des policiers comme les autres. Ils appartiennent à une toute nouvelle unité. Leur mission : lutter contre les agressions sexuelles sur la voie publique. Tous les soirs, ils patrouillent devant les bars et les boîtes de nuit. Leur présence rassure les Barcelonaises rencontrées par une équipe de TF1. À Barcelone, 16 agents, comme eux, sont dédiés à la lutte contre les violences sexuelles. Ils surveillent chaque soir près de 40 établissements. C'est l'une des mesures prises par la mairie pour lutter contre les agressions. Depuis deux ans, elle déploie un dispositif unique en Europe. Les grands acteurs de ce dispositif, ce sont les gérants de boîte de nuit. Ils ont tout fait pour renforcer la sécurité dans leurs établissements. C'est le cas du Razzmatazz, la plus grande boîte de nuit de Barcelone : cinq salles, 3 000 personnes et pas moins de 35 vigiles. Tous ont été formés à détecter les comportements suspects. Plus qu'une nouvelle mission, il s'agit d'un nouveau métier pour Jaime Ginesta, directeur sécurité du Razzmatazz. S'il détecte une agression ou si une cliente vient se plaindre, il la conduite immédiatement à Pau Lavado, un psychologue spécialement recruté par la boîte de nuit. Sa mission : recueillir le témoignage des plaignantes dans une salle à l'abri des regards en compagnie d'une infirmière. Pour l'instant, les vigiles sont chargés d'arrêter l'agresseur. Selon la direction, trois femmes sont prises en charge chaque soir par le psychologue. Être entendue, soutenue, un gage de sécurité pour les touristes. Selon la mairie de Barcelone, cette surveillance porte ses fruits. En 2023, plus de quatre agresseurs sur cinq ont été identifiés et arrêtés. TF1 | Reportage J. Cressens, B. Sisco