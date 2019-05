Enquête : comment sont contrôlés les avions ?

Si on en croit les sondages, plus de la moitié de nos compatriotes, 56%, éprouvent de l'appréhension en montant dans un avion. Les statistiques montrent pourtant de manière irréfutable que c'est le moyen de transport le plus sûr, mais rien y fait. De plus, chaque compagnie aérienne qui dessert notre territoire est contrôlée au moins une fois par an. Les détails dans la vidéo ci-dessus. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.