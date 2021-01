Enquête : de la vidéosurveillance même à la campagne

Foëcy, 2 000 habitants, une petite commune rurale tranquille, voit pourtant cette quiétude perturbée, depuis quelque temps. Trois jours avant notre tournage, la gare du village a été vandalisée. Certes, les dégâts sont mineurs, mais sont de plus en plus fréquents. Cette campagne s'agace, s'inquiète et s'équipe. Dans une autre commune du Cher, sur Dun-sur-Auron, le maire a fait installé seize caméras de surveillance. Il nous invite dans la pièce PC sécurité dans laquelle seules trois personnes ont accès. Chaque passage est consigné. Sur les écrans, l'image est en direct, mais le seul policier municipal ne peut les surveiller en permanence. Conservés quinze jours, les enregistrements sont souvent visionnés une fois les infractions commises. Cette installation est onéreuse pour la ville. Selon le maire, Louis Cosyns : "Le coût pour une commune, c'est 150 000 euros. Mais comme c'est un service qui est très utile pour la gendarmerie et la police nationale, on a eu 60% de subvention"