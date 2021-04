Enquête, dons, reconstruction : la longue convalescence de Notre-Dame de Paris

L'incendie de Notre-Dame aura duré une douzaine d'heures, et depuis 24 mois, les enquêteurs en cherchent encore l'origine. L'enquête est toujours en cours, mais depuis quelques jours, les policiers scientifiques ont quitté la cathédrale. Ils prélevaient encore ces dernières semaines de nouveaux indices, notamment au bord du trou béant laissé par la flèche. Pour eux, c'est l'endroit précis où l'incendie a commencé à cause d'un court-circuit, d'un mégot mal éteint. La tâche est complexe pour répondre à cette question. Seule certitude, la piste criminelle est aujourd'hui écartée. De grands donateurs, plus de 300 000 particuliers dans 150 pays, mais aussi des entreprises ont mis la main à la poche pour financer les travaux de reconstruction. Au total, ils ont réuni 833 millions d'euros de dons. Pour Bertrand de Feydeau, vice-président de la Fondation du Patrimoine, cette somme permet incontestablement de réparer la cathédrale. La première phase du chantier, la sécurisation du bâtiment, est presque terminée. La restauration va pouvoir commencer. Les travaux seront-ils finis en 2024 ? La coupe des chênes qui serviront à reconstruire la charpente a commencé. Pour le séchage, la taille, puis le montage, un délai de trois ans semble court. L'objectif est bien de célébrer un office dans la cathédrale en 2024, mais les travaux en extérieur pourraient se prolonger au-delà.