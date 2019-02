Enquête sur les escrocs des distributeurs à Marseille

C'est un travail de fourmi qui attend les policiers. Les enquêtes sont longues et exigeantes. Souvent multirécidivistes, les "dabeurs" sont principalement Marseillais. Ils agissent sur tout le territoire, mais aussi dans les pays voisins. Les policiers enquêtent sur deux à trois affaires en même temps et leur travail paye. En 2018, ils ont élucidé plus de 2 000 faits et écroué 40 personnes. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 13/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 13 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.