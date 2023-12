Enquête et révélations : la véritable histoire du Père Noël

Dans le cahier des charges du père Noël 2023, il est préférable que la barbe soit bouclée. Et côté vestimentaire, surprise, deux écoles s’affrontent. Dans un grand magasin parisien, au rayon des jouets pour enfant, notre équipe retrouve celui qui porte aujourd’hui son costume américain. Mais dans sa longue histoire, le père Noël n’a pas toujours été jovial ni même toujours vêtu de rouge. Au huitième étage des Galeries Lafayette, se trouvent les archives secrètes du grand magasin. Les gants sont obligatoires pour les manipuler. Cent trente ans d’affiches et de catalogues y sont conservés sur les lieux, où l’on découvre, en début 1900, un père Noël habillé en marron, plus tard, en bleu, avec une couronne de gui et un look de Viking. La peinture classique est une clé pour comprendre d’où vient l’image actuelle du Père Noël. Dans l’église, à l’image, se trouve un tableau du Saint-Nicolas, un personnage historique du IIIème siècle et une légende autour d’une bonne action qui lui revient. Il a en effet traversé les siècles inspirant les Hollandais qui, en migrant vers les États-Unis, impose Sinterklaas, qui deviendra “Santa Claus” en anglais. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage F.X. Ménage, Q. Cresta, A. Agnès