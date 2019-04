Enquête sur le fléau des vols de carburant

Les vols d'essence et de gazole se multiplient ces dernières semaines. Avec la hausse des prix, le carburant est devenu un produit très convoité. Réseau autoroutier, matériels agricoles, engins de chantiers, ... Les cibles des trafiquants sont très variées. Malheureusement, ce fléau n'est pas prêt de s'arrêter. Les prix du carburant à la pompe augmentent de manière continue depuis plus de deux mois. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 30/04/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 30 avril 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.