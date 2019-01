Enquête : la guerre contre les marchands de sommeil

Dans le centre-ville de Saint-Denis, 40% du parc immobilier privé sont potentiellement insalubres ou dégradés, un chiffre-record dans l'Hexagone. Pour faire face à ce fléau, la mairie et les pouvoirs publics réhabilitent logement par logement, mais cela prend du temps et demande beaucoup d'argent. Dans la commune, une brigade spéciale a également été formée pour traquer les logements jugés inhabitables. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 03/01/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 3 janvier 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.