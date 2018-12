Enquête : les huîtres nées en laboratoire envahissent les étals

Avant d'être mise en vente sur les marchés, près d'une huître sur deux est conçue artificiellement. Ces organismes conçus en laboratoire ont ainsi discrètement envahi nos plateaux de fruits de mer. Même les professionnels arrivent difficilement à les distinguer des autres. Comment les fabrique-t-on ? Ces huîtres de laboratoire représentent-elles un danger pour notre santé ? Et comment les distinguer sur les étals ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/12/2018 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 décembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.