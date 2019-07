Enquête : ils traquent le travail illégal

Face à la hausse du nombre des travailleurs détachés dans notre pays, 500 000 en 2018, le gouvernement veut multiplier les contrôles, jusqu'à 50 000 par an. Une mission confiée aux enquêteurs de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations ou Urssaf, pour lutter contre les abus. Mais comment se déroule cette chasse à la fraude ? En quoi consiste exactement leur travail ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/07/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 juillet 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.