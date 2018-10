Enquête : l'ultra-violence au quotidien

Les habitants de nombreux quartiers sensibles constatent des agressions parfois gratuites, dont les auteurs et les victimes sont parfois mineurs. Un adolescent de 17 ans a par exemple été roué de coups il y a deux semaines à Garges-lès-Gonesse. Cette ville du Val-d'Oise, où se mêlent déscolarisation, délinquance et trafic de drogue, est régulièrement sujette à des poussées de violences, qui exaspèrent aujourd’hui ses habitants. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 09/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 9 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.