Enquête : la fin de l'engouement pour les circuits courts ?

Tout au long du confinement, les circuits courts, directement du producteur aux consommateurs, ont connu beaucoup de succès. C'est le cas notamment à Bordeaux (Gironde). L'activité avait explosé au mois d'avril. Mais cette tendance ne s'est pas confirmée par la suite. Un client sur deux n'a plus passé commande. Où sont donc passés ceux qui ont délaissé le circuit court ?