Enquête : le crime paie... L'État

En 2018, l'État français a récupéré 38 millions d'euros grâce aux saisies et aux confiscations des avoirs criminels. La ministre de la Justice Nicole Belloubet a visité, ce mercredi 26 juin 2019, l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués ou l'Agrasc. Nos journalistes ont pu suivre le travail de ces enquêteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 26/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 26 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.