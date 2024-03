Enquête : les produits d'hygiène moins chers chez nos voisins

Dans ce supermarché de Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), le rayon est bien plus calme ces derniers jours. Il n'y a pas plus de 34% de promotion pour les lessives ou les produits cosmétiques. Les clients ne s'y retrouvent plus. Alors, les ventes des produits d'hygiène et d'entretien dégringolent, déjà moins 13%. Sans ces grosses promotions, les prix sont désormais bien plus élevés que chez nos voisins européens. Nous sommes allés vérifier de l'autre côté de la frontière, à dix minutes de Strasbourg. Les Alsaciens venaient déjà à Kehl, Bade-Wurtemberg (Allemagne) pour faire des affaires. Mais avec la fin des grosses promotions, le déplacement vaut encore plus le détour. Dentifrices, mousses à raser, couches... Dans les rayons, les écarts de prix sont, en effet, flagrants. Ces produits sont beaucoup moins chers en Allemagne qu'en France. Pourquoi ces marques vendent-elles les mêmes produits plus chers dans l'Hexagone ? Après les avoir contactés, elles évoquent des couts de transport parfois plus élevés. Les industriels pointent aussi du doigt les marges de la grande distribution. Les grosses promotions étant désormais interdite, les industriels vont-ils baisser leur prix ? Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Une stratégie risquée, car en attendant, ces grands groupes pourraient perdre des parts de marché au profit des marques de distributeurs. TF1 | Reportage V. Dépret, K. Yousfi, B. Poizeul