Enquête : les tampons hygiéniques sont-ils toxiques ?

Le syndrome du choc toxique (SCT) est une maladie aux conséquences quelquefois tragiques. Elles peuvent aller jusqu'à l'amputation, voire parfois le décès. Le tampon serait-il le responsable ? Le magazine 60 Millions de consommateurs a analysé les produits de plusieurs marques et a détecté des perturbateurs endocriniens ainsi que des substances cancérigènes, comme le glyphosate, la dioxine... Mais pour le syndicat des fabricants de protections hygiéniques, ces composés ne présentent aucun danger.