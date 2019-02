Enquête : menaces contre les élus

Le vendredi 8 février 2019, Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, avait découvert que sa résidence bretonne avait été incendiée. Il a depuis porté plainte et accepte d'en parler aujourd'hui avec du recul. "Je ne sais pas s'il faut faire un lien direct avec les événements récents", nous a-t-il confié. Comme lui, 80 députés ont déjà été ciblés par des menaces ou des dégradations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 14/02/2019 présenté par Julien Arnaud sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 14 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.