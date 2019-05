Enquête : pourquoi le télétravail séduit-il ?

Il y a quinze ans, avant l'avènement d'internet, c'était impossible. Cette année 2019, près de 30% des salariés pratiquent le télétravail. Un chiffre en hausse ces dernières années, car les entreprises y trouvent aussi leurs comptes. Un moyen qui offre plus d'efficacité et plus d'attractivité. Tous les employeurs mettent désormais en avant cette possibilité de télétravailler. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.