Enquête : pourquoi vos enfants mangent trop sucré ?

Selon la plupart des médecins et des nutritionnistes, l'alimentation des moins de dix ans n'est pas assez variée. La moitié d'entre eux ne mangeraient pas suffisamment de produits laitiers, pas assez de fruits et légumes non plus. C'est pourtant dans ces repas familiaux que naissent les bonnes pratiques. Alors comment inverser la tendance et leur apprendre les bons réflexes ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.