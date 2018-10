Comment reconnaître les taxis clandestins ?

Comme tous les autres, il se dit chauffeur VTC. Pourtant, il n'est pas censé solliciter directement les clients car il doit travailler uniquement sur réservation. Le racolage est strictement interdit. À Paris, on les retrouve un peu partout, car cette activité est très lucrative et ces fraudeurs passent souvent entre les mailles du filet. Pourtant, une brigade spécialisée les traque tout le temps. Alors, comment le passager peut-il savoir à qui il a affaire ? Quelle est la différence entre un taxi déclaré, un VTC, ou encore un taxi clandestin ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.