Enquête sur la galère des candidats aux stages en entreprise

Les entreprises sont en grande difficulté financière. Le contexte sanitaire complique l'accueil des stagiaires. Les offres n'ont donc jamais été aussi rares. Sur Internet, ils sont des milliers d'étudiants à partager leur angoisse. Pour Blandine Legout, directrice adjointe de l'IUT du Mans (Sarthe), une course contre la montre commence. Pour convaincre les entreprises, elle a pris une décision délicate. Permettre aux étudiants d'effectuer un stage de huit et non plus de dix semaines. Pour cette durée, les employeurs ne sont pas tenus de payer les étudiants. Ces derniers renoncent donc à la rémunération d'un stage, 600 euros par mois. Certains doivent renoncer à leur rémunération. D'autres ne peuvent tout simplement pas venir sur leur lieu de stage. Et pour cause, au sein de certaines entreprises, tous les salariés sont en télétravail. C'est le cas de Luce Barrere, étudiante en master de communication. Elle travaille chez ses parents dans la ville d'Ondres à 760 kilomètres de sa cheffe qui est à Paris.