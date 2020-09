Enquête sur la réglementation des stages de survie

S'agit-il d'un loisir, d'un défi personnel ou d'une soif de dépassement de soi ? Toujours est-il que de plus en plus de Français s'inscrivent à des stages de survies, parfois dans le froid ou en pleine montagne. La réglementation en matière de sécurité et d'encadrement est encore assez floue. Des accidents, parfois très graves, surviennent. Comment sont formés les moniteurs ? Les stages de survies sont-ils bien encadrés ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/09/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 septembre 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.