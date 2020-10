Enquête sur l'assassinat de Samuel Paty : l'assaillant et un parent d'élève ont échangé des messages

La technologie a donc fini par parler. L'assassin de Samuel Paty a plusieurs fois, ces derniers jours, appelé le parent d'une élève de 4e au collège du bois d'Aulne. Un homme qui avait jeté en pâture sur les réseaux sociaux le nom de l'enseignant. Dans leurs téléphones respectifs, les policiers ont retrouvé une série d'échanges. Certains se trouvent sur une messagerie cryptée que les enquêteurs tentent en ce moment même de retrouver. Le père de famille, lui, jure toujours n'avoir rien su du projet macabre de l'assaillant tchétchène, sans toutefois pouvoir le prouver. Pendant ce temps-là, les investigations permettent d'y voir plus clair sur l'engrenage terroriste qui ciblait le professeur. Dans la foulée du front contre Samuel Paty, la principale du collègue avait alerté le maire de Conflans-Sainte-Honorine, se disant inquiète. L'élu, que nous avons contacté, avait ensuite appelé la police, estimant que le professeur devait être protégé. Ce mardi soir, quatre collégiens restent en garde à vue. Tous soupçonnés de s'être partagé au total 300 euros en liquide. L'assaillant avait offert l'argent à l'un d'eux pour qu'il lui désigne l'enseignant. Il avait caché ses deux couteaux et juré simplement discuté avec Samuel Paty des caricatures de Mahomet sans lui faire du mal.