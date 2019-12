Enquête sur le "cannabis light"

Une mission d'information parlementaire va étudier l'impact des différents usages du cannabis. À terme, la réglementation et la loi vont peut-être changer, notamment pour ceux qu'on appelle le "cannabis light" ou faiblement dosé. Aujourd'hui, des commerçants vendent des produits à base de cannabis, en profitant du flou juridique qui entoure cette substance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/12/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 décembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.