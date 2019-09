Enquête sur le danger des antidouleurs

Dans l'Hexagone, les antidouleurs sont des médicaments qui sont disponibles très facilement sur ordonnance et même sur Internet. Aux États-Unis, ils ont causé la mort de milliers de patients. Même pour une courte durée, la prise des opioïdes, utilisés comme antidouleur contre le mal de dos ou l'arthrose, peut entraîner une dépendance. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/09/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.