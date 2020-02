Enquête sur le renouveau du textile tricolore dans le Nord-Pas-de-Calais

Ce fut le berceau de l'industrie textile française, il y a fort longtemps. Depuis plusieurs décennies, le Nord et le Pas-de-Calais ont été rudement concurrencés par les pays asiatiques, mais le combat est loin d'être perdu. Le textile made in France renaît à l'endroit même où il avait prospéré. Le secteur pourrait recruter cinq mille salariés cette année 2020. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/02/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 février 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.