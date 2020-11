Enquête sur les cultivateurs de cannabis en France

C'est un chiffre rendu public aujourd'hui par le ministère de l'Intérieur. En octobre, les saisies des cannabis ont augmenté de 112% par rapport au mois précédent. Dix tonnes ont été saisies. C'est dans le Vaucluse que se trouvent les lieux de production les plus importants. Une activité illégale à laquelle les forces de l'ordre tentent de mettre fin avec beaucoup de difficultés. Au petit matin, 70 gendarmes se déploient le long des rives de la Durance. Une battue à la recherche de champs de cannabis. La stratégie des militaires est de détruire un maximum de plants avant la récolte. Ils le savent, ils ont peu de chances d'arrêter les responsables de ces exploitations parallèles. "Ils plantent sur le domaine public les plantes de cannabis, de manière à ce que si on les trouve, on ne puisse pas remonter à eux pour les identifier", explique le chef d'escadron Loïc Py. Si les gendarmes déploient les grands moyens dans cette opération, c'est parce que les champs de cannabis fleurissent dans le secteur depuis quelques années. Qui sont ces cannabiculteurs ? Comment tentent-ils d'échapper aux forces de l'ordre ? Pourquoi l'herbe made in France a le vent en poupe ? Nous avons enquêté sur le marché en plein essor.