Enquête sur les décharges sauvages du BTP

Les décharges illégales, dans lesquelles les professionnels du bâtiment déversent leurs gravats, sont devenues une pratique courante. Chaque année, le secteur du BTP produit plus de deux cents millions de tonnes de déchets. Moins de la moitié est valorisée. Dans le Var par exemple, les décharges homologuées sont chères et peu nombreuses. Il existe néanmoins des solutions pour accueillir les déchets du BTP. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 06/01/2020 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 6 janvier 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.