Enquête sur les failles l’aide médicale d’État

Plus de 318 000 étrangers bénéficient de l'AME. Ce système serait en partie détourné. Des personnes viennent dans notre pays avec un visa touristique. Une fois ce dernier expiré, elles deviennent illégales et peuvent bénéficier de cette aide réservée aux sans-papiers. Les services de l'État l'évoquent dans un rapport remis au Premier ministre. Pour lutter contre le phénomène, les contrôles seront désormais plus stricts. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 07/11/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1.