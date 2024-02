Enquête sur les mystérieuses centrales d'achats européennes

Les négociations sur les prix de vente dans les rayons viennent de s'achever avec un principe : interdiction de négocier les coûts des matières premières agricoles afin de protéger la filière. C'est le principe même de la loi Egalim. En parallèle, il existe aussi des centrales d'achats européennes avec des contraintes allégées. Trois groupes français y ont recours. En Espagne, Carrefour a créé Eureca. Aux Pays-Bas, Système U a rejoint Everest. Et en Belgique, Leclerc négocie à travers Eurelec. Le mode d'emploi en trois points. Leclerc s'associe avec des collègues européens pour être plus puissant. Il négocie avec des grossistes qui ne sont pas concernés par la loi Egalim. Et ils appliquent le droit local qui permet théoriquement de contourner le droit français. Eurelec fait bien du commerce de gros et compte officiellement une trentaine de salariés. Ils ont été pris en photo lors d'une réunion de travail. Nous nous sommes également procuré un contrat signé fin 2023 avec un industriel de l'agroalimentaire. Pas le droit de filmer le document, c'est trop sensible. Nous l'avons donc reproduit. "Nos négociations sont régies par la loi belge. Pourcette raison, nous ne sommes pas sujet aux contraintes françaises que vous mentionnez". Ainsi, la loi Egalim est bien susceptible d'être contournée. Autre point de vue chez Carrefour. On assure dans l'alimentaire respecté le droit français. Chez Système U, le seul groupe ayant accepté de parler devant la caméra, le grand patron Dominique Schelcher, lui-même, qui se justifie. Pierre Bot, agriculteur, céréalier et maraîcher, dénonce le deux poids, deux mesures actuelles du secteur agroalimentaire au détriment des agriculteurs. Cet agriculteur parle au sujet des centrales d'achats européennes d'un système opaque que personne n'ose pour le moment bousculer. Message entendu répond Bercy qui promet à présent la multiplication des contrôles dans toute la grande distribution. La crise agricole actuelle, qui touche une bonne partie de l'Europe, pose une question plus large : pourquoi dans l'alimentation, les prix font yo-yo. Faut-il un prix unique en Europe sur les denrées alimentaires de base ? Certains le réclament, mais la révolte des agriculteurs aura rappelé une chose : entre les normes et les taxes dans chaque pays, c'est juste impossible. TF1 | Reportage F.X Ménage, O. Cresta