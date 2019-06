Enquête sur les nouveaux voleurs de voitures

La clé sans contact qui déverrouille à distance la voiture est pratique mais parfois dangereux. Dans le pays, 85 % des vols de voitures sont réalisés via un piratage informatique. Les gendarmes de l'Essonne voient se multiplier ces nouveaux modes opératoires. Pour se protéger, il faut être vigilant, ranger ses clés loin de la porte d'entrée ou dans un étui en aluminium pour bloquer le signal ou encore poser une canne antivol sur le volant. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 24/06/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 24 juin 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.