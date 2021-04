Enquête sur les villages de l'e-commerce en Chine

Appareils ménagers, vêtements, mobiliers, ... En Chine, tout se commande en ligne. La folie de l'e-commerce a transformé le pays jusque dans ces campagnes. À Cangzhou par exemple, les 500 000 habitants vivaient tous de l'agriculture. Aujourd'hui, certains sont devenus chefs d'entreprise, comme Lei Chen. Lei Chen vend tout type de produits de la pêche sur Taobao, le premier site d'e-commerce en Chine. On y retrouve 800 millions d'internautes et autant de clients potentiels pour son entreprise. Avec son fils et sa femme, ils se lancent sur la plateforme en 2012, avec un ordinateur et une connexion internet. Aujourd'hui, avec les commandes qui affluent, la famille est la plus riche du village. Cette promesse de succès attire toutes les campagnes du pays qui se lancent sur Internet. Preuve en est, la Chine comptait trois villages de l'e-commerce en 2009, contre cinq mille de nos jours. Derrière cette révolution, Jack Ma, le fondateur de la plateforme de vente en ligne Alibaba. Même dans le collimateur des autorités chinoises, le milliardaire est toujours célébré comme un héros dans certains villages.