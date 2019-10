Enquête sur les vols de cloches dans le Var

En quelques semaines, trois villages varois dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres se sont fait voler leurs cloches. Des chapelles isolées, il en existe des dizaines dans le département. Il n'y a pas de solution miracle pour l'instant et ces vols pourraient se reproduire. Les larcins ont-ils été commis par un seul groupe ou plusieurs ? L'enquête a été confiée à la brigade de recherche de la gendarmerie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 02/10/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 2 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.