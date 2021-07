Enquête sur l'explosion des vols de montre de luxe à Paris

Les vols de montres de luxe explosent à Paris ces dernières années. Depuis le mois de janvier 2021, on compte 92 vols. Dans la capitale. Les principaux terrains de chasse des voleurs sont les quartiers chics de l'Ouest parisien. Dans le XVIIe arrondissement, un enquêteur spécialisé à expliquer le mode opératoire de la technique du rétroviseur. Il consiste à percuter le rétroviseur d'un véhicule pour que le conducteur ouvre sa fenêtre et la redresse manuellement. Ce sera pour un deuxième individu l'occasion de saisir son poignet et arracher la montre. Un autre procédé consiste à étrangler le propriétaire d'une montre par-derrière pendant que d'autres individus lui enlèvent sa montre. C'est la technique la plus courante en ce moment et elle s'exécute en une dizaine de secondes. Le commissaire Julien Herbaut, chef de la sûreté territoriale de Paris, dirige un groupe d'une vingtaine de policiers. Il travaille exclusivement sur ces affaires. En quelques années, ils ont vu le profil des voleurs changer. Des gangs organisés venus de l'étranger cèdent progressivement du terrain aux délinquants venus de banlieue. Et les réseaux sociaux facilitent la revente.