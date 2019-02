Enquête : le trafic de cigarettes sur Internet

La vente de cigarettes sur Internet est une pratique illégale, mais de plus en plus répandue. Au total, 90 millions de paquets ont été vendus de cette manière dans notre pays en 2018. Les acheteurs paient moins chers et les trafiquants s'enrichissent. L'État, quant à lui, perd environ 500 millions d'euros de recette fiscale. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 05/02/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 5 février 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.