Enquête : un cimetière sous-marin de voitures volées dans un canal près de Marseille

Sous la surface d'un canal à Martigues près de Marseille, des gendarmes ont découvert un cimetière de véhicules en tout genre. Des scooters, des voitures et des camions parfois entassés sur plusieurs mètres de hauteur et filmés par les plongeurs de la gendarmerie. Ce jour-là dans le cadre d'une enquête judiciaire, les hommes de la brigade nautique s'immergent à la recherche d'une voiture dont ils ont la description. À part le véhicule recherché à la demande de la justice, les gendarmes pourront faire remonter d'autres affaires à la surface. Le canal est long de 250 kilomètres. Ils en ont pour l'instant pu explorer une dizaine, relever des plaques d'immatriculation et des numéros de série. À huit mètres de profondeur, ces plongeurs essaient de trouver le moindre indice pour identifier ces véhicules et comprendre comment ils sont arrivés là ? Dans la majorité de cas, ces voitures ont été déclarées volées. L'enquête a commencé il y a deux ans suite au signalement d'une association de défense de l'environnement, inquiète de la pollution de l'eau de ce canal par les carburants, les huiles ou le métal des carrosseries. Selon Bernard Niccolini, président de l'Association pour la sauvegarde l'étang de Berre (Bouches-du-Rhône), "cette eau polluée sert à l'agriculture par le biais des canaux d'irrigation et d'arrosage qui la redistribuent dans les plaines agricoles". Mais ce canal sert aussi à l'alimentation en eau potable et à la production d'électricité pour une partie de la région. Faire retirer les véhicules coûterait à l'exploitant plusieurs millions d'euros.