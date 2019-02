Paris : le quartier de Stalingrad face au fléau du crack

Autour de la place Stalingrad, dans le nord de Paris, des gens vendent et consomment du crack en plein jour. Cette substance, dérivée de la cocaïne, est surnommée "la drogue du pauvre". Une dose, dont les effets sont dévastateurs, ne coûte en effet que 10 euros. Dans tout le pays, on estime entre dix et vingt mille le nombre des consommateurs de crack. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 04/02/2019présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 4 février 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.