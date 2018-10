Enquête : la vidéosurveillance est-elle efficace ?

Vous ne leur échapperez pas, elles sont partout et vous scrutent en permanence. À Asnières-sur-Seine par exemple, il existe 98 caméras de surveillance pour 85 000 habitants. La ville se targue d'être l'une des plus surveillées du pays. L'objectif est de dissuader les délinquants et parfois de les surprendre en flagrant délit. La municipalité affirme d’ailleurs que depuis janvier 2018, 200 affaires auraient été élucidées grâce notamment à cette technologie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 22/10/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 22 octobre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.