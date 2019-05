Enquête : y a-t-il trop de loups dans l'Hexagone ?

C'est une question qui divise depuis des années les éleveurs et les défenseurs de l'environnement. Faut-il laisser s'installer dans nos montagnes des loups, alors que leurs attaques font déjà régulièrement la une des journaux ? Notre pays en compte officiellement 500. Un cap symbolique qui vient d'être franchi par cette espèce protégée. Pour certains, ce n'est pas encore assez, mais pour d'autres, c'est déjà beaucoup trop. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 28/05/2019 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 28 mai 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.