Enseignante agressée en pleine classe à Combs-la-Ville : la vidéo qui choque

Entre l'élève à gauche et la professeure à droite dans la vidéo en tête de cet article, le ton monte très vite. L'élève va forcer le passage. L'enseignante âgée d'une soixantaine d'années est éjectée. Un autre jeune se lève immédiatement pour l'aider. La scène filmée vendredi par les élèves fait le tour des réseaux sociaux. Elle se passe dans une classe du lycée professionnel Jacques Prévert à Combs-la-Ville en Seine-et-Marne. Les élèves sont choqués et surpris. Ils évoquent un lycée sans histoire. Et ceux qui connaissent le jeune garçon le décrivent parfois chahuteur, mais pas violent. Un de ses camarades a pu lui parler au téléphone. "Il a parlé de ce qui s'est passé, il s'en veut quand même, il s'en veut beaucoup. Il a dit que c'était sur le coup. C'est quelqu'un d'impulsif et je pense qu'il va s'excuser", se confie-t-il. L'élève est exclu de l'établissement. Il va être convoqué en conseil de discipline. Ceux qui ont filmé et diffusé la scène, ce qui est interdit, sont aussi visés. La professeure a en plus porté plainte et une enquête a été ouverte pour violence avec circonstance aggravante parce que commise contre une enseignante. La professeure est choquée et pour l'instant en arrêt de travail. Tous les élèves que nous avons croisés espèrent qu'elle va bien et lui souhaitent un bon rétablissement. Elle devrait revenir au lycée la semaine prochaine.