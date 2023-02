Enseignante tuée à Saint-Jean-de-Luz : stupeur et émotion

Ils ont à peine treize ans, des enfants qui trouvent difficilement les mots, quelques heures après le drame survenu dans leur établissement. D’autres élèves, au contraire, déversent un flot de paroles, submergés par l’émotion. Leur quotidien d’écolier ordinaire a tout à coup basculé. Il est impossible pour eux de se défaire de certaines images, des souvenirs qui, désormais, occupent toutes leurs pensées. “Je la connaissais, on avait le cours d’histoire avec elle. Beaucoup d’entre nous étaient dans le couloir où le drame s’est produit", a rapporté une élève. Les enfants sont traumatisés, et leurs familles sonnées. Comme cette grand-mère, qui est venue récupérer son petit-fils. Des centaines de familles touchées, même au-delà du collège et du lycée concernés. Émilie et son fils Mathéo, sont venus de Biarritz pour déposer une rose, en hommage à la victime. Une pensée pour les proches de la victime, également exprimée le chef de l'État. Emmanuel Macron a déclaré qu’il partage la douleur de la famille, des collègues et des élèves de la professeure, ainsi que toute la communauté enseignante. TF1 | Reportage S. Chevallereau, V. David, J. Rivarin