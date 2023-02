Enseignante tuée : l'hommage de toute une ville

C'est tout un lycée qui est plongé dans le silence, pour rendre un dernier hommage à Agnès Lassalle. Quelques instants plus tard, le cœur lourd, les élèves quittent l'établissement. Ils étaient encore émus par le discours prononcé par le compagnon de l'enseignante, présent malgré la douleur de la perte. Unis dans la peine, les adolescents décrivent une professeure dévouée, aimée de tous. Au lendemain du drame, l'entrée du lycée Saint Thomas d'Aquin est devenue un lieu de recueillement. Accompagnés par leurs parents, des élèves viennent déposer des bouquets de fleurs et des petits mots. Amalia a croisé le chemin de la professeure d'espagnol il y a dix ans, alors qu'elle était en classe de terminale. Devenue elle aussi enseignante, elle est d'autant plus bouleversée. Au pied de l'immeuble dans lequel vivait Agnès Lassalle, la violence de sa disparition a provoqué l'effroi. Ses voisins peinent à réaliser. Pour accompagner les élèves, la cellule psychologique restera ouverte demain vendredi, au sein du lycée. TF1 | Reportage L. Merlier, I Bornacin, V. David