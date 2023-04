Enseignants : jusqu’à 230 euros de plus par mois

La vocation d'Audrey Lalanne, professeur à Bayonne (Pyrénées-Atlantiques), ne se résume pas à sa feuille de paie. Mais les chiffres qui y apparaissent chaque mois, reflètent-ils vraiment son investissement ? Elle précise qu’il y a beaucoup de collègues qui ne touchent pas assez d’argent. Le gouvernement a donc décidé de fixer un salaire minimum d'au moins 2 000 euros net par mois pour chaque enseignant débutant et une augmentation, allant de 100 à 230 euros par mois dès la rentrée, pour les enseignants déjà en poste. Le gouvernement propose aux enseignants de gagner plus en travaillant plus. Et ce sur la base du volontariat : soutien scolaire, projet pédagogique ou remplacement de courte durée, 18 heures par an et par mission. Un professeur gagnera alors 1 250 euros et 3 750 euros en plus chaque année. Mais cela peut-il suffire à enrayer la crise des vocations ? Les derniers volets des mesures s’adressent aussi aux parents et aux élèves. Il s'agit de la promesse de remplacement systématique des professeurs absents et de l’aide en math et français, notamment en sixième. L’objectif gouvernemental est la mise en application de ces mesures, dès le mois de septembre prochain. TF1 | Reportage S. Millanvoye, P. Michel, N. El Hammouchi