Enseignants : pourquoi font-ils grève ?

La journée de ce lundi 12 novembre a été marquée par la grève et les manifestations des enseignants. Selon le ministère, seul 10% étaient grévistes. Les syndicats avancent de leur côté le chiffre de 25%. Et pour la première fois depuis sept ans, tous les syndicats avaient appelé à cesser le travail. Ils veulent montrer principalement leur mécontentement face à la baisse des effectifs, moins 2 650 dans le secondaire. Par ailleurs, d'autres revendications ont été entendues dans les cortèges.