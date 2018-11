Enseignants : questions sur les effectifs

Les enseignants sont entrés en grève ce lundi 12 novembre. Parmi les principaux points de frictions entre eux et le gouvernement, on note la réduction des effectifs prévue pour 2019. Mais qu'en est-il réellement du nombre d'élèves par classe ? A-t-il augmenté ? Et nos enseignants sont-ils moins nombreux que ceux de nos voisins européens ? Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 12/11/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 12 novembre 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.