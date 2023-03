Enseignants tués à Pouyastruc : un nouveau rebondissement

Sur les images de la Guardia Civil espagnole, les enquêteurs sont en train d'évacuer un corps retrouvé ce dimanche 19 mars par un chasseur près de Jaca en Espagne. Selon toute vraisemblance, il s'agit de la dépouille de Cédric Tauleygne. Son permis de conduire et sa carte d'identité ont été retrouvés sur lui. Ce Béarnais est suspecté d'avoir tué, à Pouyastruc (Hautes-Pyrénées), le 4 juillet 2022, son épouse Aurélie Pardon, dont il était séparé, ainsi que Gabriel Fourmigué, l'homme avec lequel elle entretenait une relation. Depuis les coups de feu mortels, Cédric Tauleygne, 35 ans, faisait l'objet d'intenses recherches. Après la découverte probable de son corps ce week-end, les habitants de son village ne cachent pas leurs soulagements. Les deux victimes enseignaient respectivement le Français et l'éducation physique et sportive dans un collège de Tarbes. Ils s'étaient rapprochés sentimentalement lors d'un voyage scolaire. Quant au corps retrouvé, il était en état de décomposition avec un pistolet pointé vers la tête. Le suicide est donc privilégié. Une autopsie est en cours pour identifier formellement Cédric Tauleygne. Le meurtrier et sa femme étaient parents de deux enfants. TF1 | Reportage H. Dreyfus, M. Bajac, R. Michel